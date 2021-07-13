На волгоградских пляжах вода и песок не соответствуют нормам

Не на всех волгоградских диких пляжах вода и песок соответствует нормам Фото: Павел КЛОКОВ

Волгоградский Роспотребнадзор еженедельно проводит мониторинг воды и песка на диких пляжах. И не везде качество отвечает гигиеническим нормам. 26% отобранных проб воды не соответствуют по микробиологическим показателям, а 3,5% проб воды – по химическим нормам. Отклонений по вирусологическим, радиологическим и паразитологическим нормативам специалисты не обнаружили. Также в пробах воды из волгоградских водоемов не оказалось возбудителей кишечных инфекций, сообщили «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Пробы песка в 3,7% случаях не соответствуют по паразитологическим показателям. По микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, радиологическим нормам качество почвы на пляжах не вызывает вопросов.

- Управление напоминает, что категорически недопустимо купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!», - отметили в ведомстве.