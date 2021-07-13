В центре Волгограда женщина на BMW сбила 10-летнего мальчика

Мальчик попал под колеса иномарки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

10-летний ребенок попал в одну из больниц Волгограда после наезда BMW. ДТП произошло 12 июля в пять вечера в Центральном районе города-героя. 47-летняя женщина за рулем иномарки ехала по двору у многоэтажного дома №6 на улице Хиросимы. В это время ребенок находился возле подъезда.

- Напротив подъезда №4 совершила наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в жилой зоне. В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волжском накануне под колесами «Тойоты», которой управляла 37-летняя женщина, погибла 89-летняя пенсионерка.