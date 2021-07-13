Арсена Мелконяна, убившего волгоградца после ссоры в родительском чате, стали помещать в карцер

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Обвиняемый в убийстве Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате Арсен Мелконян обратился в суд. Он подал иск к следственному изолятору, чтобы его переводы в карцер признали незаконными. Обращение рассмотрел Центральный районный суд. Мелконян с 24 октября 2020 года содержится в СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области. По его словам, с января 2021 года его регулярно, а именно 4 раза, поместили в карцер на 15 суток по надуманным основаниям. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мужчина просил признать постановление о водворении незаконным.

Администрация изолятора сообщила, что Мелконяна переводили в карцер за неповиновение законным требованиям сотрудника СИЗО. Суд изучил материалы дела и выслушал участников процесса и свидетелей. Оснований для удовлетворения иска Арсена Мелконяна найдено не было. Его водворения в карцер - законные. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, трагедия случилась в отделении банка в центре Волгограда после ссоры в родительском чате между Романом Гребенюком и Анной Мелконян. Конфликт произошел 23 октября 2020 года. Женщине не понравился грубый тон риелтора. Она пожаловалась своему брату Арсену Мелконяну. Тот стал угрожать волгоградцу и требовал встретиться. Роман пытался избежать встречи. Но Арсен Мелконян вместе с супругом Анны Арманом Смбатяном застали риелтора в здании банка в центре Волгограда. На глазах десятков очевидцев Арсен Мелконян избил Гребенюка до полусмерти. Волгоградца с пробитой головой увезли в больницу, где он скончался спустя неделю, не приходя в сознание. У Романа Гребенюка осталась 12-летняя дочь.