Партия «Новые люди» объединяет мам Волгограда

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Образование сообщества стало ответом на предложение активных волгоградских мам создать свое креативное пространство. В нем можно было бы проводить встречи, устраивать собрания, семинары, мастер-классы по интересам. В партии «Новые люди» откликнулись на предложение и поддержали идею.

В сообществе кипит активная жизнь, идеи выдвигают сами участницы. Так, для активных и целеустремленных мам на площадке «Новых людей» в июне проходил обучающий семинар по SMM. Приглашенный специалист показал азы ведения соцсетей, объяснил, как разработать свой аккаунт, как сделать его популярным. Для родителей в декрете таким образом могла появиться возможность дополнительного дохода даже из дома.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Для многих молодых мам оказывается настоящей проблемой после насыщенных трудовых будней столкнуться совершенно с другим ритмом жизни. «Новые люди» предлагали, как освоиться с новым статусом, найти круг общения и при необходимости получить поддержку. К примеру, на одну из первых встреч клуба молодых мам в апреле был приглашен психолог, которому мамочки могли задать любые волнующие вопросы. Ирина Гущеня рассказывала о выходе из депрессии, спасении от эмоционального и профессионального выгорания, о том, как любить и не забрасывать себя.

- Иногда просто важно, чтобы рядом был человек, который выслушает тебя, поддержит, даст совет. В нашем клубе такую помощь любая мама может получить уже в чате. А может просто прийти в клуб, где проходят активности, где можно научиться чему-то новому. Многие девочки с рождением детей хотят продолжать вести активную жизнь. Наши мамы активные, амбициозные. Но у всех бывают моменты, когда нужна поддержка. Здорово, что у нескольких десятков волгоградских мам она появилась, - говорит одна из активисток волгоградских мам Екатерина Мордасова.

- Сообщество молодых мам на площадке партии «Новые люди» образовалось стремительно. А это значит, что вектор приложения сил был выбран правильный. Мы готовы взять на себя роль социальный платформы, где каждый может себе дело и место по интересам. «Новые люди» - это история не только про политику, но про общественную жизнь во всех ее проявлениях. Мы за то, чтобы делать жизнь людей продуктивной, полезной и интересной в любом возрасте и статусе. Это одно из направлений нашей работы, - говорит руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Волгоградской области Михаил Васильев.