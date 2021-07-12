В пяти районах Волгограда отключат электричество 13 июля

5 районов Волгограда останутся без света во вторник Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются отключения электричества. Происходят они из-за плановых ремонтных работ, которые не могут проводиться без временных неудобств для горожан. Поэтому волгоградцы вынуждены ежедневно следить за графиком отключений, чтобы неработающие с утра электроприборы не стали неприятным сюрпризом. Во вторник, 13 июля, электроснабжение будет отсутствовать в пяти районах города, сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград». Без света останутся жители Тракторозаводского, Центрального, Ворошиловского, Советского и Кировского районов.

На севере города, в Тракторозаводском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 на улице Высоковольтной, 1-47, 1а, 2-52, 2а, а также на улице Пятой, 2-24, 2а.

В Центральном районе на весь день – с 9.00 до 17.00 – обесточат две 9-этажки №5 и №7 на улице Донецкой.

В Ворошиловском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Чинаковская, 8-32, 243-251, 245а; улица Чинарская, 1-7; улица Кузнецкая, 156-166, 156а, 162а, 166а, 141, 141а; улица Уржумская, 36-44, 33-45.

Большой список отключений в Советском районе. Не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 во вторник жители следующих адресов: улица Карагандинская, 25-37, 29а/1, 29а/2, 31а/1, 31а/2, 20-38; улица Петровская, 17-35, 22-40, 38а; улица Панфиловская, 6-44, 25-45, 9, 9а, 33а; улица Криворожская, 32-66; улица Светогорская, 30- 42, 29-41; улица Перекопская, 376, 377, 378; улица Нижнечирская, 27-45, 28-48; улица Лемешкинская, 21-41, 22-42; улица Курмоярская, 1-39, 2-42, 30а, 24/1; улица Филоновская, 7-47, 20а, 31а, 33а, 41а, 8-48, 34/1-34/3; улица Алексеевская, 26, 34, 36.

В Кировском районе света не будет с 9.00 до 17.00 в 16-этажках №125 и №127 по улице Никитина. В этот же промежуток времени обесточат дома по адресам: улица Шумилова, 20; улица Жуковского, 11-15, 18-30; переулок Успенского, 11; улица Розы Люксембург, 1-29; улица Зоологическая, 6-14; переулок Короленко-II, 3-7; улица Короленко, 1а-27а; улица Красноуфимская, 1-21, 4-32; улица Омская, 8, 9; переулок Короленко, 15-41, 38-40; переулок Короленко-I, 1-5а, 8.