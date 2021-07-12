Волгоградцу, убившему невесту на глазах ее маленькой дочки, дали 14 лет тюрьмы

Мужчине дали 14 лет колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 июля облсуд вынес приговор 35-летнему жителю Волгоградской области, который с особой жестокостью убил невесту на глазах ее 5-летней дочери. Как сообщили в областной прокуратуре, ему дали 14 лет колонии строгого режима. Преступление произошло в 2020 году в Суровикино. Влюбленные поругались. Мужчина был пьян и сильно приревновал женщину. Проблему решил не разговором, а кухонным ножом. Все происходило в присутствии ребенка.

- Подсудимый вину в убийстве признал частично, пояснив, что не отрицает причинение телесных повреждений потерпевшей, но как это произошло, не помнит. Мучений и смерти Д. не желал, дочь погибшей не видел, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, что уголовное дело расследовали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. Приговор еще не вступил в законную силу.