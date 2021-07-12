Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 июля 2021 17:18

Волгоградцу, убившему невесту на глазах ее маленькой дочки, дали 14 лет тюрьмы

Преступление произошло на почве ревности
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчине дали 14 лет колонии строгого режима.

Мужчине дали 14 лет колонии строгого режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 июля облсуд вынес приговор 35-летнему жителю Волгоградской области, который с особой жестокостью убил невесту на глазах ее 5-летней дочери. Как сообщили в областной прокуратуре, ему дали 14 лет колонии строгого режима. Преступление произошло в 2020 году в Суровикино. Влюбленные поругались. Мужчина был пьян и сильно приревновал женщину. Проблему решил не разговором, а кухонным ножом. Все происходило в присутствии ребенка.

- Подсудимый вину в убийстве признал частично, пояснив, что не отрицает причинение телесных повреждений потерпевшей, но как это произошло, не помнит. Мучений и смерти Д. не желал, дочь погибшей не видел, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, что уголовное дело расследовали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. Приговор еще не вступил в законную силу.