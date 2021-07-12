Под Волгоградом нашли мертвым мужчину, который пытался убить жену

12 июля в Новоаннинскую центральную районную больницу госпитализировали 52-летнюю женщину с огнестрельными ранениями. А позже недалеко от реки Бузулук нашли тело ее супруга. Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

- Тяжелые ранения женщине причинил её супруг, который после совершения преступления на автомобиле скрылся с места происшествия. Его тело со смертельным огнестрельным ранением груди было обнаружено на окраине районного центра, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Известно, что супруги сильно повздорили накануне трагедии. Сейчас за жизнь женщины борются врачи.