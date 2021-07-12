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Здоровье12 июля 2021 11:04

В Волгоградской области развернут больше пунктов вакцинации от ковида

От коронавируса уже привили полмиллиона жителей Волгоградской области
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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От коронавируса уже привили полмиллиона жителей Волгоградской области

От коронавируса уже привили полмиллиона жителей Волгоградской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 июля на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил развернуть дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. В частности, в музее «Россия — моя история» появится больше специалистов, а значит, больше желающих смогут получить препарат. Пройти полную иммунизацию, состоящую из двух этапов, можно будет без записи и бесплатно. Достаточно иметь при себе документы. С начала прививной кампании более полумиллиона волгоградцев уже сделали прививки от ковида.

Власти отмечают, что ситуация с заболеваемостью опасным вирусом усложняется. Растет число молодых инфицированных – от 18 до 49 лет. Из-за тяжелого течения болезни все больше пациентов попадают в реанимации и палаты интенсивной терапии. Растет и количество волгоградцев, которые лечатся дома.

Добавим, что сейчас в области развернут 61 прививочный и 10 мобильных пунктов. Их будет больше.

- Также поручаю представить предложения по открытию дополнительных пунктов вакцинации в муниципальных образованиях Волгоградской области, — поставил задачи Андрей Бочаров.