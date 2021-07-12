Под Волгоградом пикап перевернулся на строящейся дороге: водитель погиб, ребенок в больнице

2 человека скончались на дорогах Волгоградской области 11 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне вечером, 11 июля, в Городищенском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. В 21.35 на строящейся асфальтированной дороги в Краснопахаревском сельском поселении 39-летний мужчина ехал за рулем пикапа «Mitsubishi L200». Водитель не справился с управлением, иномарка опрокинулась. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП водитель скончался на месте. Скорая помощь увезла в больницу 11-летнего ребенка.

Еще одна трагедия на дороге случилась в Дубовском районе. Около полуночи 33-летний мужчина, управляя «Ладой Веста», на 587 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» сбил 56-летнего пешехода. Он в темное время суток шел по проезжей части. Пешеход от полученных трав погиб на месте аварии. Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован.