В четырех районах Волгограда 12 июля отключат свет

В Волгограде продолжаются плановые отключения света. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», 12 июля электричества не будет сразу в четырех районах города-героя – Кировском, Дзержинском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском. В основном без электроэнергии придется просидеть с утра до конца рабочего дня. Лишь в доме по улице Николая Отрады электрики поработают всего пару часов.

ГДЕ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ 12 ИЮЛЯ

Тракторозаводский район (с 9 до 11)

ул.Николая Отрады д.26

Кировский район (с 9 до 17)

ул.Зоологическая д.6-14,

пер.Короленко-II д.3-7, д.15-41 д.38-40, 1-5а д.8

ул.Короленко д.1а-27а,

ул.Красноуфимская д.1-21 д.4-32,

ул.Омская д.8 д.9.

Краснооктябрьский район (с 9 до 17)

ул.Тряскина д.12-20 д.28 д.30 д.13-19 д.27-31, д.21 д.22 д.23 д.24 д.25 д.26, д.32-50 д.33-49

ул.Матевосяна д.22 д.22а д.22Б д.24 д.26 д.30 д.30а д.30Б д.32 д.34 д.36 12.07.2021

п.Металлургов д.154/185 12.07.2021

Дзержинский район (с 9 до 17)

пр-кт Маршала Жукова д.100.