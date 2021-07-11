29 санитарных машин получили больницы Волгоградской области

29 новеньких санитарных машины получили волгоградские больницы и поликлиники в рамках губернаторской программы Модернизация первичного звена здравоохранения». Пять вместительных «Газелей», две «Нивы» и «Лады» уехали в Михайловскую ЦРБ. Две семиместные «Лады» поступили в больницы Среднеахтубинского и Калачевского районов. В этом году медучреждения получат еще 22 транспортных средства для помощи больным. Всего же по программе до 2025-го регион закупит 210 машин.

- На эти цели до 2025 года будет выделено свыше 11 млрд рублей. Дополнительные ресурсы для реализации масштабных планов обеспечивает включение предложений региона в нацпроект «Здравоохранение», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.