Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2021 15:03

Спасайтесь от пекла: 12 июля в Волгоградской области будет жарко и ветрено

Лишь в некоторых районах региона пройдут небольшие дожди
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Волгоградской области ожидается очень жаркое начало недели.

В Волгоградской области ожидается очень жаркое начало недели.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Экватор лета в Волгоградской области по традиции очень жаркий. Температуры достигают аномальных показателей. Завтра, 12 июля, по прогнозу ЦГМС, в регионе будет 35-градусное пекло. В некоторых районах ветер разгонится до 18 метров в секунду. Долгое пребывание на открытом солнце может обернуться обмороком или ожогами кожи. Поэтому в эти дни волгоградцев просят соблюдать элементарные правила безопасности: носить головные уборы, пить больше воды, носить одежду из натуральных, легких тканей.

Лишь в отдельных частях региона пройдут небольшие дожди, ожидаются грозы. Но в основном на территории области высок риск пожаров. Это касается южных, северо-восточных районов и Волгограда.

Погода в Волгограде и области

Волгоград: ночью +21...+23°, днем +32...+34º

Область: ночью +18...+23°, местами до +16º; днем +30...+35°.