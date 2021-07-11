Спасайтесь от пекла: 12 июля в Волгоградской области будет жарко и ветрено

В Волгоградской области ожидается очень жаркое начало недели. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Экватор лета в Волгоградской области по традиции очень жаркий. Температуры достигают аномальных показателей. Завтра, 12 июля, по прогнозу ЦГМС, в регионе будет 35-градусное пекло. В некоторых районах ветер разгонится до 18 метров в секунду. Долгое пребывание на открытом солнце может обернуться обмороком или ожогами кожи. Поэтому в эти дни волгоградцев просят соблюдать элементарные правила безопасности: носить головные уборы, пить больше воды, носить одежду из натуральных, легких тканей.

Лишь в отдельных частях региона пройдут небольшие дожди, ожидаются грозы. Но в основном на территории области высок риск пожаров. Это касается южных, северо-восточных районов и Волгограда.

Погода в Волгограде и области

Волгоград: ночью +21...+23°, днем +32...+34º

Область: ночью +18...+23°, местами до +16º; днем +30...+35°.