Под Волгоградом с жестком ДТП пострадали дети 2 и 4 лет

Четыре человека, в их числе дети, попали в одну из больниц Волгоградской области после серьезной аварии на трассе «Каспий» 10 июля. ДТП произошло около шести утра на 778 километре. 30-летняя женщина за рулем «Киа Рио» ехала со стороны Волгограда в Москву. Автоледи потеряла управление над иномаркой и врезалась в ограждение, которое разделяло транспортные потоки. После удара машина перевернулась. Находившиеся внутри пассажиры получили серьезные увечья. Очевидцы вызвали врачей и полицейских.

- В результате ДТП водитель автомашины, а также трое её пассажиров, 30, 4, и 2 лет, доставлены в медучреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за сутки инспекторы ГИБДД 749 нарушений ПДД. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах.