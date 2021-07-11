При пожаре в общежитии в Волжском пострадали мужчина и женщина

Пожар в общежитии на улице Горького в городе Волжском Волгоградской области случился в полночь 10 июля. Двух жильцов, которые пострадали в огне, госпитализировали. Сейчас 60-летнему мужчине и 62-летней женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Причины, по которым загорелась одна из комнат многоэтажки, пока неизвестны.

- На улице Горького в многоквартирном жилом доме в одной из комнат происходило горение домашних вещей на площади 15 квадратных метров. Горение ликвидировали пожарные расчёты 13-ой пожарно-спасательной части, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.