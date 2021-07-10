В Волгоградской области растет число доноров антиковидной плазмы

В Волгоградской области за пандемию собрали более 755 литров антиковидной плазмы Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Волгоградской области, которые переболели коронавирусом, продолжают сдавать кровь. В регионе донорами антиковидной плазмы стали 3753 жителей. За время пандемии было подготовлено 2817 доз сыворотки, что составляет более 755 литров. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, более 757 литров плазмы передали в инфекционные стационары.

- Неснижаемый остаток плазмы, который при необходимости можно оперативно передать в стационары для лечения пациентов, составляет более 20 литров, - отметили в облздраве.

Переболевшие COVID-19 волгоградцы могут сдать кровь в «Волгоградском областном центре крови». Он находится в Волгограде по адресу: улица Голубинская, 9а. Телефон горячей линии - 8(8442) 39-24-39. В медучреждении есть специальное оборудование, которое позволяет использовать компоненты крови без обязательной четырехмесячной карантинизации. Донором может стать гражданин РФ, который постоянно или временно проживает на территории Волгоградской области не менее 6 месяцев. Сдать кровь может любой волгоградец в возрасте от 18 до 55 лет и с массой тела более 50 килограммов. Также доноры не должны иметь симптомы заболевания не менее 14 дней после выздоровления от коронавируса.