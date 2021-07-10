И в воскресенье без света: 11 июля один район Волгограда останется без электричества

В воскресенье света не будет на севере Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В разных частях Волгограда ежедневно отключают электричество. Это происходит из-за плановых ремонта и профилактики оборудования. Обычно они проводятся в будни и иногда в субботу. Однако энергетики затеяли работы и 11 июля. Поэтому в ближайшее воскресенье некоторые волгоградцы не смогут воспользоваться электроприборами. Причем с утра и почти до вечера. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», 11 июля электроснабжение отключат в Тракторозаводском районе.

С 9.00 и до 17.00 на севере города отключат электричество по следующим адресам: улица Высоковольтная, 1-47, 1а, 2-52, 2а; улица Пятая, 2-24, 2а; улица Песочная, 1-11, 4-14; улица Восточная, 1-9, 4, 8-16, 13, 15, 7а.