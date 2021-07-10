Не сгореть бы от солнца: какая погода будет в Волгограде 11 июля

В воскресенье будет переменная облачность, но солнце все равно раскалит воздух Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области к середине лета становится все жарче и жарче. Днем в такую погоду быть на улице опасно. Можно схватить солнечный или тепловой удар. Так что без головного убора и воды из дома лучше не выходить. 11 июля в Волгограде и области ожидается переменная облачность. Как рассказали «КП-Волгоград» в ЦГМС, в ночные часы осадков не будет. А завтра днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозах возможно усиление до 13-18 метров в секунду.

По Волгоградской области в ночь на воскресенье температура воздуха составит +18...+23°, местами до +16º. Завтра днем +30...+35°. В Волгограде в ночные часы термометры покажут +21...+23°, в воскресенье днем +32...+34º. Температура воды в Волге у речного вокзала составляет +23,8º.

Сохраняется в регионе чрезвычайная пожароопасность. 11 июля опасной явление прогнозируется в Руднянском, Жирновском, в большинстве южных районов Волгоградской области и в Волгограде.