В Волгограде доставщики еды за смену проезжают на велосипедах до 50 километров

За смену доставщик может проездить на велосипеде 50 километров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На улицах Волгограда можно встретить большое число молодых людей с большими терморюкзаками на плечах. Доставщики еды и продуктов обычно рассекают по городу на самокатах или велосипедах. А кто работает в курьерской доставке? Оказалось, что такая работа больше всего привлекательна для волгоградских студентов, сообщили «КП-Волгоград» в онлайн-ритейлере «Самокат». В Волгограде 71% от общего числа велокурьеров – это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.

Треть доставщиков совмещают работу и учебу. 54% сотрудников – это волгоградские студенты IT-специальностей. Девушек в службе доставке только 12%. При этом в среднем за смену курьер проезжает до 50 километров и доставляет около 25 заказов за 8 часов.

Для 53% волгоградских велокурьеров работа в доставке является основной. Каждый шестой доставщик пришел в эту сферу из-за пандемии коронавируса - пришлось искать новую работу. Среди велокурьеров 16% бывших сотрудников сферы торговли, 13% информационных технологий и 11% государственной службы.