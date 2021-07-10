Под Волгоградом конфликт двух женщин привел к возгоранию магазина

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Калачевском районе Волгоградской области в полицию ночью 9 июля обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что кто-то поджог деревянный порог ее торгового павильона. Огонь охватил входную дверь и рольставни магазина. Однако далее пламя не пошло. Вовремя подоспели жители домов, которые находятся по соседству. Они и потушили огонь. Ущерб составил около 25 тысяч рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

После оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали поджигателя. Торговый павильон решила спалить 37-летняя ранее судимая местная жительница. Она созналась в поджоге и объяснила, что между ней и хозяйкой магазина случился конфликт. Из-за него женщина захотела отомстить. Она взяла бутылку с бензином, дождавшись сумерек, подожгла торговую точку и скрылась.

Следователями Отдела МВД России по Калачевскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Поджигательнице может грозить до 5 лет лишения свободы.