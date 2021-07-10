В четырех районах Волгограда до вечера субботы отключили электричество

Свет 10 июля отключили на десятках улицах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Десятки улиц в Волгограде остались в субботу без электричества. Из-за планового ремонта оборудования и линий электропередач света 10 июля не будет в четырех районах. Причем вернется электроснабжение в дома волгоградцев только к вечеру. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричество было отключено в Красноармейском, Кировском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах.

С 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители Красноармейского района, которые проживают по адресам: улица Орденская, 48, улица Норильская, 21-47, 22-48; улица Мелиоративная, 21-107, 22-90; улица Якуба Колоса, 3-65, 2-10; улица Савиной, 23; улица Измайловская, 2; улица Подгорная, 57-61; улица Семипалатинская, 57-59, 24, 30-32; улица Водопроводная, 9-11, 12-16; улица Латвийская, 7-13, 2-6; улица Ялтинская, 1-13, 4-12; улица Ленинабадская, 1-15, 2-18; улица Кооперативная, 33-47.

В Кировском районе свет отключили с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: улица Кирова, 112; улица Козака, 3, 5, 5а; улица Абганеровская, 31-43, 32-48; переулок Ольховский, 11, 10-26; переулок Гороховский, 3-17, 4-12; улица Генерала Апанасенко, 29-45, 20-46; улица Пальмовая, 11-15; переулок Волжский, 4а-6, 1-7, 10.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 остались обесточенными улица Чинаковская, 8-32, 243-251, 245а; улица Чинарская, 1-7; улица Кузнецкая, 156-166, 156а, 162а, 166а, 141, 141а; улица Уржумская, 36-44, 33-45.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 электричества лишились волгоградцы, которые проживают на улице Зеленой, 1-5, 2-10, 8а; на улице Садовой, 1-25, 2-18.