В выходные улица Чуйкова в Волгограде будет пешеходной

На машине по улице Чуйкова в выходные проехать будет нельзя Фото: Андрей МИРЕЙКО

Улица Чуйкова в центре Волгограда в ближайшие выходные станет пешеходной. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города. По улице будет запрещен проезд на автомобилях с 22.00 9 июля до 2.00 12 июля в границах школы №81 и улицы Ленина. Такое решение было принято из-за большого числа пешеходов на Центральной набережной в выходные.

- Данная мера разработана муниципалитетом совместно с УМВД России по городу Волгограду в связи с большой интенсивностью пешеходных потоков на набережной в выходные дни, - отметили в мэрии.

Волгоградцев, которые припарковали свои автомобили на улице Чуйкова, просят заблаговременно убрать машины. В мэрии не уточнили, будут ли брошенные авто вывозить эвакуаторы.