Вместо трех месяцев – полтора: в Волгограде ускорили замену лифтов в домах

Жителям придется набраться терпения: скоро они будут ездить в новеньких лифтах. Фото: администрация Волгоградской области.

В многоэтажках Волгограда и области жители с нетерпением ждут, когда завершится ремонт лифтов. Даже день подниматься пешком для пожилых и больных людей испытание, а когда ходить вверх по лестнице приходится месяцами, это вообще катастрофа. В этом году фонд капремонта по просьбе депутатов договорился с подрядчиком работать в ускоренные сроки: раньше замена лифта занимала 90 детей, теперь рабочие укладываются в 60, а где-то и в 45 дней. Чтобы побыстрее завершить мучения жителей.

Качество при этом не страдает, уверяют чиновники. За тем, чтобы лифты устанавливали не только быстро, но и надежно, следит областной комитет ЖКХ. Его сотрудники контролируют в этом вопросе фонд капремонта и нанятых им подрядчиков. Например, в пятницу целая инспекция заглянула в дом №21 на улице Менжинского.

Прежние лифты в этой многоэтажке эксплуатировали с момента постройки дома, то есть с 1983 года. Ездить в них было неуютно, а порой и страшно. Вместо морально устаревших кабин у жителей появились новые, быстроходные подъемники, с электронными датчиками и голосовым оповещением. Меняют не только кабины, но и оборудование в машинном отделении.

Запустить лифты в этом доме надеются в 20-х числах июля – подрядчика попросили уложиться в 45 дней. Жители ждут с нетерпением:

- У нас много пожилых людей, а сейчас и новорожденные есть. Сейчас все сидят дома, чтобы не подниматься лишний раз на 7, 8, 9 этаж. Помогаем продукты донести, тем кто не на первом этаже, - рассказывает жительница дома Валентина Кушнарева. – Ждем, лифты: красивые, белые, зеркало большое!

В доме 27 по соседству только приступили к ремонту подъемников: заменили направляющие и противовесы, установили двери и обрамления входов лифтовых шахт, монтируют лебёдки. Надеются завершить все работы и сдать в эксплуатацию лифты в середине августа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

707 лифтов планируют заменить в 2021 году в Волгоградской области.

565 из них – в Волгограде.

По 323 лифтам подрядчики только приступили к работам, 116 — в завершающей стадии, ещё по 96 подъёмникам проводится приёмка.

КСТАТИ

Куда девают стары, отслужившие свое лифты? Как объяснял замдиректора фонда капремонта Денис Куролесов, все металлическое, оставшееся от старого подъемника, подрядчик сдает в металлолом. Деньги, вырученные со сдачи, остаются в фонде капремонта как экономия.