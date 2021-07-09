«Это наша работа»: волгоградские пожарные спасли жеребенка

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Операция по спасению жеребенка прошла сегодня, 9 июля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В пожарно-спасательную часть №50 поступил вызов, что в импровизированный колодец возле частного дома провалилось животное. Детеныш шел вместе с кобылой. Но оказался в западне. Самостоятельно выбраться ему не удалось, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главном управлении МЧС России по Волгоградской области.

Прибывшие спасатели вручную достать жеребенка не смогли. Все-таки его вес около 250 килограммов. Сотрудники МЧС при помощи веревки и трактора местных рабочих извлекли животное из колодца.

Жеребенка спасали при помощи трактора. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Любое живое существо должно быть спасено, тем более это наша работа – приходить на помощь в беде, - отметил пожарный 50-й ПСЧ Виталий Фролов.

Спасательная операция заняла 20 минут. Сильных повреждений жеребенок не получил. После спасения его передали хозяину.