В такое пекло только на пляж: какая погода будет в Волгограде 10 июля

Вода поможет освежиться при волгоградской жаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Волгоградской области снова жаркая и сухая. Температура в тени будет выше 30 градусов. Находиться по палящим солнцем на улице в выходные будет очень тяжело. Как рассказали «КП-Волгоград» в ЦГМС, 10 июля в Волгограде и области будет малооблачно, без осадков не будет. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 9-14 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью составит +18...+23°, местами будет +15º. Завтра днем +30...+35°. В Волгограде в субботу столбики термометров будут показывать +19...+21° в ночные часы и +31...+33º днем. Такая погода благоволит сходить на пляж. Тем более вода в Волге теплая – ее температура составляет +23,8º.

В Волгоградском ЦГМС отметили, что в Руднянском и Жирновском районах, а также в большинстве южных районов Волгоградской области и в Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность (опасное явление).