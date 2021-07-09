Судебные приставы арестовали 46 машин на парковках волгоградских ТРЦ

Приставы поискали на парковке машины из базы должников. Фото: УФССП по Волгоградской области.

Хороший «улов» в пятницу, 9 июля, случился у волгоградских судебных приставов. Отдавать долги по-хорошему числящиеся в их базе граждане не хотели, и приставы решили найти этих товарищей по госномеру автомобиля. Для этого они отправились в рейд на крупные парковки города. За день на стоянках у ТРЦ «Мармелад», «Европа Сити Молл» и «Супер Ман» инспекторы арестовали 46 машин. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе управления ФССП по региону, владельцы этих авто в общей сложности задолжали 2,6 миллиона.

В ведомстве поясняют, что арестовывать авто за долги вполне законно, и практика эта довольно частая. Автомобиль забирают, чтобы продать и закрыть долг владельца. Чтобы вернуть свою ласточку, многие бросаются прямо на месте расплачиваться с долгами. Так на парковке у «Мармелада» волгоградец погасил долг в размере 50 тысяч, чтобы уехать домой на своем авто. Как уточнили в УФССП, эта сумма неуплаченных гражданином налоговых платежей.

Приставы обещают добраться до всех должников. Проверить, висит ли нас вас долг, можно в «Банке данных исполнительных производств».