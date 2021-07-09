Срочно набираем воду: Тракторозаводский район в пятницу вечером останется без воды

Вода вернется в субботу утром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нерадостную новость сообщили жителям Тракторного «Концессии водоснабжения»: с вечера пятницы до утра субботы тысячи людей будут сидеть без воды. Причем, сухо в кранах станет уже в 18.00. Людям придется быстро домчаться домой с работы, чтобы успеть заготовить запасы. Связано масштабное отключение с серьезным засором канализации и работой на канализационном коллекторе. Специалисты заменят ветхий участок, благодаря чему проблем с водоотведением у 40 тысяч абонентов в ближайшее время не будет.

Без воды оставят не весь район, а жители ряда домов по улицам 95-й Гвардейской, Баскунчакской, Батова, Борьбы, Быкова, Дегтярева, Дзержинского, Жолудева и др. Вернуть воду обещают в субботу, 10 июля, в 10 утра.

Чтобы такие неприятности случались как можно реже, коммунальщики просят не выбрасывать в канализацию вещи, которые для нее не предназначены.

- В коллекторах набухают даже пищевые отходы, а когда к ним добавляются столь нетипичные для канализации предметы, образуется многометровый засор. Как правило, засоры устраняют с помощью канало-промывочной машины, которая под большим давлением быстро промывает сеть. Но бывают ситуации, когда техника не справляется и многометровый засор приходится разбирать вручную, а то и вообще вырезать фрагмент трубы, - говорят в «Концессиях водоснабжения». В этом году коммунльщики уже устранили по городу 4 тысячи засоров.

КОНКРЕТНО

Кому отключат воду:

— ул. 95-й Гвардейской Дивизии, 1-10

— ул. Баскунчакская, 3-11 А

— ул. Батова, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10

— ул. Борьбы, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19

— ул. Бухарская, 1-35

— ул. Быкова, 4, 4 А, 5, 6, 7, 9, 10, 12

— ул. Вычугова, 17, 19, 21

— ул. Гули Королёвой, 2, 2 а, 4, 8, 10, 12

— ул. Дегтярева, 4, 4 а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 43, 47, 51

— ул. Дзержинского, 3-55

— пер. Железнодорожный, 7, 9

— ул. Жолудева, 2, 4, 6, 7А, 8, 11, 11 А, 12, 13, 15, 15 А, 16, 17, 18, 19, 19 А, 20 А, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38.

— ул. Клименко, 5, 6, 7, 7 А, 9, 10, 11

— ул. Коцюбинского, 1-15

— пр. Ленина, 197, 197 А, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 231, 225, 227

— ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

— ул. Мозырьская, 2-20А

— пер. Моторный, 7-18

— ул. Нахичиванская, 1-18

— ул. Ополченская, 5-34

— ул. Оскольская, 15-23

— ул. Салуткина, 1-27

— ул. Саперная, 1-7

— ул. Холмистая, 2-19 А

— пер. Часовой, 2-8

— ул. Шурухина, 3, 5, 8, 13, 18, 20, 26, 32