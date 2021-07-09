Волгоградские власти: жителей Светлого Яра не оставят без воды

Администрация Волгоградской области прокомментировала ситуацию с водоснабжением поселка Светлый Яр. Накануне жители узнали, что бывший концессионер, которому отдали в свое время объекты водоснабжения, обанкротился. Руководство ООО "Осока-Лик" объявило чиновникам, что от своих обязанностей обеспечивать водой потребителей целого поселка отказывается. Жители испугались, что теперь вообще останутся без воды и канализации, а у кого-то уже пересохло в кране. Чиновники успокаивают: потребителям воду не отключат, а ее временное отсутствие объясняют перебоями на отдельных участках, которые тут же устраняют. Более того, местные власти даже ввели режим повышенной готовности, чтобы оперштаб мог постоянно следить за ситуацией с отсутствием воды в домах жителей.

- В круглосуточном режиме руководство муниципалитета собирает данные и анализирует объемы давления в трубопроводах и работу по приему стоков, - прокомментировали в пресс-службе областной администрации. - В настоящее время проводится передача предприятием "Осока-Лик" базы и лицевые счета потребителей в собственность МУП Кировское КХ.