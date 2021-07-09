Пешком и автостопом по стране: напавшего на молодую волгоградку рецидивиста задержали в Тюменской области

Преступника нашли по следам на одежде потерпевшей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летнего уроженца Республики Коми. Он обвиняется по статье УК «Разбой». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, 28 мая 2021 года обвиняемый напал на 17-летнюю волгоградку и стал ее душить. Девушка потеряла сознание, тогда напавший похитил ее сумку и убежал.

Потерпевшая обратилась в полицию, но по горячим следам мужчину задержать не удалось. Зато была установлена личность преступника.

- Специалисты обнаружили и изъяли с одежды жертвы потожировые следы обвиняемого, а впоследствии выделили генотип. Его проверка по базам данных показала, что преступление совершил ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных нападений не имеющий постоянного места жительства уроженец Республики Коми, - отметили в СУ СКР по региону.

Мужчину объявили в розыск, а спустя 3 недели его нашли в Тюменский области – в двух тысячах километрах от Волгоградской области. Выяснилось, что у преступника нет источника дохода и сбережений. По России он передвигался автостопом или пешком. Таким образом 28 мая он добрался до Волгограда из Москвы, а затем отправился в Читу.

Фигурант уголовного дела вину полностью признал. Материалы с обвинительным заключением были направлены в прокуратуру Дзержинского района.