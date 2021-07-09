В Волгограде управляющая компания лишилась 35 домов

В Волгограде предстоит выбрать новую УК для 35-ти домов Фото: Екатерина СИМОХИНА

Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области лишила УК «Уютный город» права управлять многоквартирными домами. Организация игнорировала проверки должностных лиц и не предоставляла необходимые сведения и документы. По этим причинам ООО «УК «УЮТНЫЙ ГОРОД» неоднократно привлекалось к административной ответственности, сообщили «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре.

Все многоквартирные дома, управление которых осуществлялось компанией, были исключены из реестра лицензий Волгоградской области. А это 35 многоэтажек.

- Администрация района обязана созвать общее собрание собственников помещений многоквартирных домов. В случае, если такое собрание не состоится либо решение на нем не будет принято собственниками, а также если принятое решение не будет реализовано, администрация организует и проведет открытый конкурс по отбору управляющей организации, - отметили в Госжилнадзоре.

Пока новая управляющая компания не будет выбрана, ответственность за качество управления 35-ти многоквартирных домов будет нести УК «Уютный город».