В Волгограде за год отремонтируют подъезды четырехсот многоэтажек

Ремонт подъезда должен укладываться в сроки и не затягиваться на долгие месяцы. Фото: Валерий ШАХОВ

В 400 подъездах волгоградских многоэтажек в этом году все будет в краске и побелке: в самом разгаре ремонт этих помещений, который должен завершиться к зиме. В 54 многоквартирных домах рабочие уже выполнили подготовительные работы. Чтобы ремонт был сделан качественно и вовремя, следят специалисты Госжилнадзора. Если что не так, надзорный орган имеет право выписать штраф управляющей компании.

В пятницу инспекторы Госжилнадзора проверили, как продвигаются дела с ремонтов в домах Советского района. Управляющие компании должны приводить в порядок эти помещения не реже чем раз в 5 лет, а если есть необходимость и чаще. К текущему ремонту относится покраска стен, потолков, восстановление напольного покрытия, перил лестниц, почтовых ящиков. Нужно привести в порядок кабели и провода, наладить освещение, если необходимо. Все должно быть отражено в плане графике и не растягиваться на долгие месяцы, нарушая спокойную жизнь жильцов. Как раз за этим и следят надзорные органы.

Недобросовестным УК грозит штраф как за отклонение от сроков, так и за плохое качество работ. В доме №1/5 на улице Казахской, где должны в этом году привести в порядок подъезды, работы еще даже не начинались, но УК обещает все сделать в 3-4 кварталах. На Туркеменской, 14А его уже завершили.