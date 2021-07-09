В Волгограде водитель ударил припаркованную иномарку, сбил пешехода и уехал

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде водитель устроил двойное ДТП в одном из дворов в Тракторозаводском районе. У дома №8 на улице Дзержинского 41-летний мужчина за рулем «Ford Focus» начал движение задним ходом. И в этот момент иномарка врезалась в другой «Ford Focus», который стоял припаркованный, после этого поехала вперед и сбила 34-летнего пешехода. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, мужчина стоял у края проезжей части.

Устроивший двойное ДТП водитель поспешил скрыться с места аварии. Однако полицейским удалось установить его личность. А пострадавшего пешехода скорая помощь с травмами увезла в больницу.