В Волгоградской области тракторист попал под поезд: мужчина погиб

Поезд ехал по маршруту "Анапа - Красноярск" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером, 8 июля, в Камышинском районе Волгоградской области произошло столкновение трактора и пассажирского поезда. В 19.15 тракторист перед приближающимся составом выехал на регулируемый на железнодорожный переезд, который находится 168 километре перегона «Умет-Камышинский – Семеновский». Машинист поезда №129 (Анапа – Красноярск) применил экстренное торможение, но расстояние было слишком коротким. Столкновения избежать не удалось, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

От полученных травм 37-летний тракторист скончался на месте происшествия. Среди пассажиров поезда и членов локомотивной бригады пострадавших нет. Следователи организовали доследственную проверку, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Они установят все причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.