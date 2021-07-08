Более 30 улиц в Волгограде оставят без электричества 9 июля

Из-за планового ремонта электрооборудования в Волгограде 9 июля света не будет в 4-х районах Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде 9 июля частично отключат электричество в четырех районах. Это будет связано с плановыми работами по ремонту и профилактики оборудования. Электрики готовят его к зиме, чтобы в холодный период избежать аварий в системах электроснабжения. Временно без света в пятницу останутся жители 32-х улиц города. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», обесточат Красноармейский, Кировский, Ворошиловский и Краснооктябрьский районы.

В Ворошиловском районе электричество будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: улица Белоглинская, 1-29, 4-28; улица Валдайская, 198-206, 198б, 198а, 200а, 203а, 206а; улица Вяземская, 56; улица Ельшанская, 143, 143а, 139, 139/1; улица Калачевская, 56, 56а, 59; улица Комитетская, 74-80, 80а; улица Кронштадтская, 73-89, 94-106, 92а; улица Кузнецкая, 117-135, 129а, 146-152; улица Ленинградская, 139-147, 141а, 145а, 150; улица Чинаковская, 4; улица Уржумская, 34.

В Краснооктябрьском районе без света останутся дома на трех улицах. С 9.00 до 17.00 обесточат улицу Тряскина, 12-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 13-19, 27-49, 32-50; улицу Матевосяна, 22, 22а, 22б, 24, 26, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36; проспект Металлургов 154/185.

В Кировском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители улицы Краснолиманской, 1-11, 4; улицы Пилотской, 1-11, 2а-14; улицы Камышинской, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38; переулка Пилотского, 2, 7, 8, 12.

В Красноармейском районе электричество будет отключено с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Галилея, 1а, 23а, 25а, 1-49, 10-28; улица Железнодорожная, 1-33, 2; улица Заславского, 9-31, 12-40; улица Хвастанцева Михаила, 13-39, 18-42; улица Генерала Романенко, 17-39, 27а, 18-38; улица Бредихина, 19-35, 20-32; улица Малоземова, 19-33, 20-26, 28а, 28б; улица Измайловская, 1а, 1-9, 13-23, 18-34, 38-60; улица Николая Сердюкова, 19-41, 41а, 2-38, 38а; улица Командира Рудь, 1-11, 18-26; улица Булаткина, 13-53, 18-52; улица Оросительная, 15-51, 46-62; улица Тютчева, 38а; переулок Дворовой, 2, 3.