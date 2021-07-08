В Волгограде замначальника колонии посадили на два года за взятку

Бывший замначальника одной из колоний УФСИН Волгоградской области за взятку в 130 тысяч рублей получил 2 года колонии. На преступление полковник подговорил подрядчика, который по госконтракту поставлял заключенным продукты питания. Руководитель предложил сократить объем еды, а сэкономленную на этом разницу забирал себе. Сообщник деньги не получал, но ему пообещали новые контракты на выгодных условиях. Схему вскрыли сотрудники УФСИН и волгоградского Главка.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы общего режима. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.