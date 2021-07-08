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Общество8 июля 2021 13:58

Привезенные в Волгоградскую область иранские арбузы проверили на безопасность

Россельхознадзор исследовал крупную партию импортной ягоды
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Летом арбузы – один из самых популярных продуктов у волгоградцев. Пользуются спросом и нектарины. В область их везут даже из Ирана. Более 55 тонн продукции привезли на местные рынки, но прежде, чем пустить импортные ягоды и фрукты на реализацию, их проверили эксперты Россельхознадзора.

Часть подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском отправили в испытательную лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»

- Согласно полученным заключениям о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, карантинные объекты, имеющие значение для РФ, не выявлены, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.