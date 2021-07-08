В пруд волгоградского сквера Саши Филиппова вернули карпов и черепах

Фото: мэрия.

В пруд в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда вернули карпов кои и черепах. Обитателей пришлось на время чистки водоема переселить в аналогичный пруд в детском социально-реабилитационном центре. Несколько недель специалисты очищали емкость от грязи и ила. В воде оказалось много мусора, который бросали люди.

Кроме прежних жильцов в пруд запустили новичков. Карпы проведут там свою первую зимовку.

- Поскольку глубина водоема порядка 2,5 метров, при минусовых температурах он не промерзает полностью. Эти породы рыб зимуют на глубине более одного метра. При помощи специального компрессора, вода в пруду насыщается кислородом, тем самым поддерживая жизнедеятельность обитателей, - рассказал директор МУК «Детский городской парк» Алексей Никулин.