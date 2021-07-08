Новый рекорд: в Волгоградской области растут темпы вакцинации от коронавируса

В Волгоградской области уже привились 475 тысяч жителей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С ближайшего понедельника без сертификата о вакцинации или справки о наличии антител к коронавирусу в Волгограде особо никуда не сходишь. Начнут действовать новые ограничительные меры. При этом волгоградцы активно продолжают вакцинироваться от COVID-19. В Волгоградской области – новый рекорд по число привитых за сутки. 7 июля вакцинацию прошли 14 103 человека. Среди них 9 909 волгоградцев получили первую дозу препарата, 4 194 жителя – вторую дозу, сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Предыдущий рекорд вакцинации был установлен 1 июля.

- Всего на сегодняшний день защиту от COVID-19 получили свыше 475 тысяч человек, из них более 180 тысяч — жители старше 65 лет, 80,5 тысячи — люди с хроническими заболеваниями. Вакцинация взрослого населения Волгоградской области уже превысила 39% от плана, - отметили в облздраве.

Напомним, в регионе работают 61 стационарный и 10 мобильных прививочных пунктов, 89 мобильных бригад. 11 кабинетов вакцинации открыты в торгово-развлекательных центрах Волгограда и Волжского, в музее «Россия – моя история».

В Волгоградской области надеются, что к осени удастся сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.