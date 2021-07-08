«Ротор» подписал контракт с Юраном

До старта нового сезона Футбольной национальной лиги остается 2 дня. Но клубы продолжают формирование составов. Очередным новичком пополнился «Ротор». Волгоградский клуб подписал контракт сроком на 1 год с Артемом Юраном, сообщает пресс-служба сине-голубых. 24-летний защитник является сыном известного российского футболиста и тренера Сергея Юрана.

Артем Юран родился 24 июня 1997 года в Дюссельдорфе. В этот период времени за «Фортуну» из этого немецкого города играл его отец. Футболом Артем начал заниматься в подмосковном «Зорком». Затем был в академии ЦСКА. Футболист, выступающий на правом фланге защиты, на профессиональном уровне играл за «Химки», «Зоркий» и рижское «Динамо».

Напомним, в 1-м туре ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» примет ивановский «Текстильщик» 10 июля. Начало матча в 19.00.