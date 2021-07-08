Под Волгоградом женщина за рулем «ВАЗа» сбила 5-летнего мальчика

7 июля в районную больницу Камышина Волгоградской области госпитализировали ребенка 5 лет. Мальчика сбила машина, он получил травмы. Инспекторы ДПС установили обстоятельства аварии и виновницу.

Примерно около семи вечера 46-летняя женщина за рулем «ВАЗа» ехала по межквартальному проезду улицы 5-й МКР. У дома №65 автоледи не заметила ребенка, который выбежал на дорогу из-за стоящих автомобилей. В итоге мальчик сильно ударился о дверь легковушки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за дежурные сутки подразделениями ГИБДД выявлено 820 нарушений ПДД, задержаны 26 нетрезвых водителей