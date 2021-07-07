Карнавала не будет: ParkSeason Fest запретили проводить в Волгограде в 2021 году

Концерт Ильи Лагутенко в Волгограде откладывают уже не в первый раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде ждут уже не первый год, но поклонников снова настигло разочарование: и в сентябре 2021 года концертов любимых исполнителей они не дождутся. Вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин направил письмо организаторам с просьбой перенести мероприятие на 2022 год. Виной всему снова коронавирус.

- В связи с ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Волгограде и Волгоградской области проведение масштабного культурно-массового мероприятия ParkSeason Fest, запланированного на «Волгоград Арене» 18 сентября, не представляется возможным, - написал в официальном письме Денису Цуканову Евгений Харичкин. И предложил организаторам не отменять фестиваль, а перенести его на более благоприятное время. Чиновник отметил, что власти заинтересованы в сохранении проекта, который поможет привлечь туристов в регион. Администрация области пообещала организаторам всестороннюю подержку, понимая, что их ждут очень серьезные убытки.

В свою очередь компания, которая занималась подготовкой фестиваля, просит людей не сдавать билеты: они будут действительны в 2022 году. Но право вернуть деньги за билеты у зрителей есть. В ближайшее время процедуру возврата билетов организаторы обсудят с билетными операторами и сообщат покупателям.

Напомним, на фестивале планировали выступить зарубежные артисты, но из-за закрытых границ их уже не ждали. А вот «Мумий Тролль», «Сплин», «Би-2», «Каста», «Каспийский груз», «Наив» и другие исполнители свое присутствие подтвердили. Новую дату фестиваля пока не называют.