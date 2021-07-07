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Общество7 июля 2021 20:21

Петр и Феврония: сколько пенсионеров с такими именами живет в Волгоградской области

ПФР поделился интересной информацией ко Дню семьи
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Союз Петра и Февронии считается идеальным примером супружеской жизни.

Союз Петра и Февронии считается идеальным примером супружеской жизни.

Фото: Александр ГЛУЗ

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Он совпадает с днем памяти святым Петру и Февронии – покровителям православной семьи и брака. Их союз считается идеальным примером супружеской жизни. В честь праздника специалисты ПФР решили узнать, сколько пенсионеров из Волгоградской области носят такие имена. Как оказалось, Петров в разы больше Февроний.

- Имя Петр считалось одним из самых популярных и, по последним данным, мужчин-пенсионеров с таким именем в регионе – 4058 человек. А вот Феврониями регион не богат: найдено всего три женщины-пенсионерки с таким именем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального отделения ПФР.