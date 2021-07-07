МЧС предупреждает волгоградцев о высоком риске пожаров с 8 по 10 июля

С 8 по 10 июля из-за жары и сильного ветра в Волгоградской области возрастает риск пожаров. МЧС предупредило жителей региона о непростой обстановке в северо-восточной (Руднянском и Жирновском районах) и южной частях региона. Чрезвычайная пожароопасность, а речь о самом высоком классе горимости леса, будет и в Волгограде.

В целом в области сохранятся высокие температуры, а порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. На природе нельзя жечь костры, это касается и мусора. За нарушение правил грозят большие штрафы.

ПОГОДА НА 8 ИЮЛЯ

Температура в Волгоградской области ночью +15...+20°, местами +12...+15º; днем +26...+31°.

В Волгограде температура воздуха ночью +17...+19°, днем +28...+30º.