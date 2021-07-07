Под Волгоградом мать скончалась от горя на могиле умершей дочери

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

54-летняя жительница поселка Кировец Среднеахтубинского района не смогла пережить смерть собственной дочери и скончалась на ее могиле. Убитую горем мать нашли 7 июля на кладбище у захоронения. Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку.

Как рассказал «КП-Волгоград» замруководителя Среднеахтубинского МрСО Александр Кириллов, 6 июля о пропаже женщины сообщил ее родственник. По словам близкого, Елена отвела маленьких внуков в садик и поехала на могилу дочери, которая умерла в апреле от болезни. Хотела убрать территорию. Вечером Елена должна была забрать детей, но не пришла и на звонки не отвечала. Через сутки поисков женщину нашли мертвой. Скорее всего, ей стало плохо от жары и переживаний.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.