На крыше НЭТа реставрируют статуи трех муз

В таком состоянии сейчас находятся статуи. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгограде идет активный ремонт Нового экспериментального театра. В лесах он стоит уже давно, а сейчас специалисты обновляют и реставрируют не только фасад здания, но и статуи на фронтоне. Эта работа пока незаметна окружающим, но на самом деле это большой кропотливый труд реставраторов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете строительства Волгоградской области, статуи сначала очистят, заменят поврежденные части и восстановят поврежденный бетон. Процесс реставрации контролируют научные сотрудники. Они же дают рабочим рекомендации в случае обнаружения дополнительных дефектов.

Работы на объекте идут ежедневно, задействованы 20 разнопрофильных специалистов. Фото: администрация Волгоградской области.

Помимо этого, мастера обновляют и реставрируют фасад здания, колонны, портики, входную группу театра. Цокольный этаж облицуют темно-красным гранитом, а блоки кондиционеров и оконных решеток снимут или перенесут на заднюю часть здания. Также во время реставрации отремонтируют каждое крыльцо и террасы вокруг театра. Власти задались целью воссоздать первоначальный облик здания.