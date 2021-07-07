В Волгограде 8 июля отключат электричество в четырех районах

Электроснабжение будет отсутствовать из-за плановых ремонтных работ Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются ежедневные плановые отключения электричества. Временные неудобства для жителей возникают из-за ремонта и профилактики оборудования и линий электропередач. 8 июля в городе без света останутся жители четырех районов. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение частично будет отсутствовать в Красноармейском, Кировском, Дзержинском и Тракторозаводском районах.

В Тракторозаводском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители следующий адресов: улица Песочная, 1-11, 4-14; улица Восточная, 1-9, 4, 8-16, 13, 15, 7а.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 обесточат дома, которые находятся по адресам: улица Абганеровская, 4-30, 23; переулок Ковыльный, 11-5, 4-6; улица Чехова, 2-12, 3-7; улица Лавровая, 37, 49.

В Красноармейском районе полностью останутся без света с 9.00 до 17.00 улица Хабаровская, улица Семиполатинская, улица Дальневосточная, улица Леваневского, улица Подгорная, переулок Подгорный.

В Дзержинском районе 8 июля электроснабжения не будет в трех многоэтажках. С 9.00 до 17.00 не будут работать холодильники, телевизоры, компьютеры, микроволновки и другие электроприборы у жителей домов №70 и №72 на бульваре 30 лет Победы, а также в девятиэтажке №18 на улице Симонова.