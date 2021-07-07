Улицу Советскую временно перекрыли для волгоградских автомобилистов

В Центральном районе Волгограда недалеко от пересечения с 7-й Гвардейской в оба направления перекрыли улицу Советскую. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий», во время гидравлического испытания на теплотрассе нашли слабые места, к ремонту которых приступили незамедлительно.

- По результатам испытаний были выявлены слабые места теплотрассы. В настоящий момент на месте работает бригада. Для обеспечения доступа спецтехники временно приостановлено автомобильное движение, - рассказали в «Концессиях».

Асфальт вскрыли, перекопали. Автомобилистам придется искать объездные пути. Когда Советская будет доступная для проезда – не уточняется. Но до осени теплотрассу точно приведут в рабочее состояние.