Хотели заработать: волгоградцы привезли из Хабаровска больше 100 кило икры осетровых

Жители Волгоградской области 42 и 54 лет планировали обогатиться на перепродаже большой партии икры осетровых, но заработали уголовную статью. Мужчин, которые перевозили в грузовике ценный товар, поймали сотрудники волгоградского УФСБ и Главка в конце мая. Как оказалось, ехали они из Хабаровского края.

- На территории Хабаровского края приобрели более 100 килограммов икры осетровых видов и два фрагмента туши рыбы, а также 9,5 килограммов щучьей икры. За указанные деликатесы они отдали почти миллион рублей, планируя заработать намного больше, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Эксперты установили, что рыба внесена в Красную книгу, поэтому ее добыча – серьезное преступление. Проводится расследование.