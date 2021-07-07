В Волгограде на улице Лазоревой укрепили основание и полностью заменили асфальт

В Волгограде реализовывают проект «Безопасные и качественные дороги». Фото: Артем ЛЕНЦ

Во всех районах Волгограда кипит масштабный ремонт автомагистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Весной подрядчик снял старое покрытие на улице Лазоревой, на которое в последние годы часто жаловались жители Красноармейского района города-героя. Власти включили улицу в список дорог в этом году, а к июлю проезжую часть полностью обновили. Дорожники укрепили основание, помимо асфальта заменили ливневки и бордюры.

- В настоящее время на объекте ведется обустройство примыканий, а также сбор и вывоз строительного мусора. Завершающим этапом обновления проезда станет нанесение дорожной разметки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Отметим, что за процессом и качеством следят специалист лаборатории МУ «Комдорстрой». На каждом этапе эксперты берут образцы и в случае брака заставляют переделывать участки. Гарантия на ремонт – 4 года.