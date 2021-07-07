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Происшествия7 июля 2021 14:48

Под Волгоградом многодетная мать случайно утопила в реке 2-летнюю дочь

Следственный комитет проводит проверку
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Следственный комитет проводит проверку.

Следственный комитет проводит проверку.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жизнь 2-летней девочки оборвалась по вине 30-летней матери, которая случайно утопила малышку в реке Дон в Волгоградской области. Трагедия случилась 3 июля в Калачевском районе. Нетрезвая женщина вместе с маленькими детьми пошла купаться. Усадила детей в надувной круг и уплыла на глубина. Из-за неосторожного движения круг перевернулся. Девочка и мальчик оказались в воде. Спасти удалось только 6-летнего сына. Погибшую нашли сотрудники МЧС, обследовавшие водоем.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУСКР по Волгоградской области.

Следователи выяснили, что женщина приехала из Иркутской области, где у нее отобрали двух детей 11 и 9 лет. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».