На дороге в южной части Волгограда нашли 4 гранаты времен войны

Фото: ЮВО

На полигоне Прудбой под Волгоградом саперы уничтожили 4 гранаты времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы нашел житель Советского района города-героя. В частном секторе после сильного дождя размыло грунтовую дорогу. Мужчина случайно увидел гранаты Ф-1. На место приехали саперы, которые увезли взрывоопасные предметы на военную территорию, где подорвали.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, в 2021 году в Волгоградской области нашли 14 тысяч боеприпасов времен войны. Жители и поисковики оставили 800 заявок на обезвреживание.

- Наиболее часто запросы поступали с мест ожесточенных боев Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым, отметили в ведомстве.